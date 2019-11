Marino: "Kulusevski motivo d'orgoglio per l'Atalanta"

Prima della gara contro la Juventus ha parlato ai microfoni di Sky Sport Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, che ha commentato le tante assenze che affliggono la squadra di Gasperini:

Gasperini ci stupisce domenica dopo domenica, è sempre bello vedere l'Atalanta. Lo dico da dirigente ma vedo anche l'entusiasmo in giro, delle altre squadre che ci seguono. È sempre un piacere vedere l'Atalanta. La gara con la Juve è sempre speciale, tutti vogliono giocarla. Probabilmente Zapata non si sentiva al 100%, il mister voleva ragazzi pronti. Poi ci sarà la gara con la Dinamo che non è importante, di più, per il nostro prosieguo. Il mister ha visto bene Barrow in settimana, quindi fiducia a lui che è un ragazzo che ci ha fatto vedere cose molto positive lo scorso anno e siamo convinti che quest'anno ci farà vedere il suo valore.