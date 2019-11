I campioni d'Inghilterra vanno in svantaggio per il gol di Kanté ma entro l'intervallo trovano le due reti che danno a Guardiola i 3 punti.

di Redazione Fox Sports - 23/11/2019 21:16 | aggiornato 23/11/2019 21:20

Il Manchester City non molla il treno di testa della Premier League e vince, seppur con un po' di fatica, la sfida contro il Chelsea: all'Etihad Stadium finisce 2-1 per i campioni d'Inghilterra in carica che però hanno dovuto recuperare da un iniziale svantaggio.

Sono i ragazzi di Lampard infatti ad andare avanti al 21esimo minuto grazie a Kanté che viene servito splendidamente da Kovacic e con un destro lento ma molto preciso supera Ederson dando il vantaggio alla squadra londinese.

Da quel momento la formazione di Guardiola cambia marcia e poco prima della mezz'ora raggiunge il pareggio con un tiro di De Bruyne da appena dentro l'area deviato da Zouma: il tocco del difensore è decisivo con Kepa spiazzato e battuto per il momentaneo 1-1.

Il Chelsea esce sconfitto dallo stadio del Manchester City

Manchester City-Chelsea 2-1: i Citizens rimangono terzi

Il Manchester City non si ferma lì e trova il vantaggio prima della fine del primo tempo grazie a Mahrez, bravo a rientrare da destra e a piazzare il pallone nell'angolino. Il 2-1 resiste fine alla fine, con Sterling che trova la terza rete annullata poi per un millimetrico fuorigioco: il City vince lo stesso e rimane al terzo posto in classifica di Premier League dietro al Liverpool capolista e al sorprendente Leicester.