I blaugrana fanno bottino pieno sul campo dei pepineros grazie alle reti di Suarez e Vidal. Di En Nesyri il gol del momentaneo vantaggio dei padroni di casa.

di Redazione Fox Sports - 23/11/2019 16:12 | aggiornato 23/11/2019 16:16

Il Barcellona fatica terribilmente ma conquista la vittoria in rimonta sul campo del Leganes. Nel match valido per la 14esima giornata di Liga, il primo a segnare è En-Nesyri che al 12' gonfia la rete con un meraviglioso sinistro a giro su assist di Roque Mesa. Ter Stegen non può fare altro che applaudire e raccogliere il pallone in fondo al sacco.

Assist di Messi e gol di Suarez ⚽️

Ci sono cose al Barcellona che non cambiano mai #LaLiga #DAZN pic.twitter.com/RWhuZOGZXP — DAZN Italia (@DAZN_IT) November 23, 2019

Lentamente i blaugrana entrano in partita. Prima Cuellar compie un miracolo sul colpo di testa di Suarez, poi Piqué colpisce il palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo commettendo però fallo su Bustinza. Il pari arriva al 53', quando Messi pennella su punizione e Suarez trova l'incornata vincente. I Valverde boys completano la rimonta al 79'.

Su un corner battuto da Dembélé, Ruben Pérez devia involontariamente verso Vidal che tutto solo davanti a Cuellar non sbaglia. Il VAR convalida giustamente la rete. Con questo successo il Barça, che mercoledì affronterà il Borussia Dortmund in Champions League, sale momentaneamente in vetta alal classifica a quota 28 punti, tre in più del Real Madrid che stasera se la vedrà con la Real Sociedad (blancos e blaugrana devono recuperare il Clasico).