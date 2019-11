Io penso che questi incontri siano fatti per cercare di migliorare tutti insieme. Noi sappiamo cosa è successo due anni fa: ci giocavamo tutto nell'ultima partita e poi ci abbiamo rimesso. In questi due anni siamo cresciuti tutti e ci siamo abituati. Dobbiamo crescere sapendo che la VAR deve essere un aiuto.

La classifica si sta delineando, ma sono passate solo 12 giornate. Abbiamo quattro partite prima della Supercoppa, ogni gara è difficile. Dipende specialmente da noi, da come interpretiamo le gare, non ci sono partite semplici, serve sempre aggressività e determinazione.

Penso che si faccia ogni giorno. È normale che la reazione sia stata enfatizzata. Volevamo lavorare in un certo modo ma stavo vedendo che non ci riuscivamo. È stato un bel richiamo, poi ho visto i ragazzi più concentrati. Ogni allenatore deve intervenire nella maniera giusta quando serve.

Dopo le ultime due soste non siamo tornati nei migliori dei modi. Dopo la pausa è sempre un'incognita, ho avuto il gruppo al completo solo da mercoledì, ma questo vale anche per il Sassuolo. Bisognerà fare attenzione, ma ho visto la mia squadra consapevole.

Una sfida, Sassuolo-Lazio , che significa molto per i biancocelesti. Una vittoria permetterebbe alla Lazio di rimanere agganciata al treno Champions e al terzo posto, subito dietro l'Inter con 7 punti di vantaggio. A presentare il match ci ha pensato Simone Inzaghi in conferenza stampa:

