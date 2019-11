Il belga: "Ibra mi ha insegnato tutto, credo che tornerà in Serie A".

23/11/2019

Romelu Lukaku si è preso l'Inter a suon di gol. Il belga è arrivato la scorsa estate dal Manchester United, a cui la società nerazzurra ha versato 65 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante, che finora ha saputo sdebitarsi. 9 gol in 15 apparizioni per Lukaku, che ha tanta voglia di segnare, come ammette lui stesso:

Essere il calciatore più pagato nella storia dell'Inter non mi pesa, né sostituire Icardi, che qui a Milano ha dato tanto. Quando io sono arrivato, Mauro è stato carino e gentile con me, abbiamo parlato da colleghi e mi ha dato il benvenuto. Gli auguro il meglio al PSG e spero che possa vincere. Noi siamo due attaccanti diversi. Io mi sdebito facendo gol. Vincere la classifica cannonieri sarebbe bello, ma non sono il tipo di giocatore che dice voglio questo o quell'altro titolo individuale, penso prima alla squadra.

Intervistato dal Corriere dello Sport, Lukaku ha continuato:

La mia motivazione più grande è aiutare la squadra e i miei compagni a vincere con i gol. Fino ad oggi è andato tutto bene, ma voglio fare sempre meglio lavorando ogni giorno al massimo. Oggi sono al 100% ma non mi fermo, voglio dimostrare che l'Inter ha fatto bene a prendermi. E poi c'è Immobile, un grande attaccante. Ho imparato l'italiano guardando le partite di mio fratello Jordan alla Lazio e ho capito che se segni tanto in Serie A lo fai ovunque. Quando Solskjaer mi ha schierato ala ho decisa che con lo United era finita.

Poi torna sul suo arrivo all'Inter e su Conte:

Sognavo l'Inter da molto tempo. Adoravo Ronaldo e Adriano, ma è stato Ibra a insegnarmi tutto sul pullman. Penso che tornerà in Serie A. Conte è unico. Con lui sappiamo cosa fare in ogni situazione. Lui e Mourinho sono i migliori allenatori della mia carriera.

Poi sullo scudetto e il tema del razzismo: