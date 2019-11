Gomez: "Vinciamo con la Juve e riapriamo il campionato"

Un'Atalanta falcidiata dagli infortuni quella che scende in campo oggi contro la Juventus. Ai bergamaschi mancheranno Zapata, Ilicic e Muriel davanti, ma ci sarà il Papu Gomez chiamato agli straordinari. E proprio Gomez ha parlato a Sky Sport prima dell'inizio della gara:

Io sto molto bene, sono rimasto a Bergamo e ci siamo allenati. Ci mancano un paio d'attaccanti, soprattutto Duvan e Luis Muriel non è tornato bene dalla nazionale. Per noi sono giocatori fondamentali ma oggi cercheremo di non far sentire la loro mancanza. È una bella partita per tutti. Nella Juve ci sono tanti argentini, è bello vedere i connazionali che fanno bene e rappresentano così il nostro Paese. Sicuramente, soprattutto per l'Inter, noi se vinciamo gli facciamo un favore. Ma vincendo ci avviciniamo ai primi posti, e sarebbe bello perchè si riaprirebbe il campionato.