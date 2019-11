Fiorentina, Castrovilli: "Non mi rovino per quattro soldi"

Castrovilli ha parlato in ottica mercato, e ha aggiunto: "Vengo da una famiglia di lavoratori, ho i piedi per terra sempre".

23/11/2019

Gaetano Castrovilli è uno dei talenti più cristallini di questa Serie A. Classe 1997, il centrocampista della Fiorentina è arrivato a segnare la sua prima rete in Serie A nella gara contro il Milan, confermando di essere uno dei giocatori più interessanti del campionato. Intervistato da Sportweek, però, Castrovilli ha voluto far sapere che non intende montarsi la testa e rimanere con i piedi per terra, nonostante gli apprezzamenti ricevuti.

Sul gol al Milan ha parlato così:

Ho fatto il mio primo gol in serie A al Milan, la squadra per cui tifavo da bambino. Il giorno dopo avevo già dimenticato. Forse è proprio questa la mia forza. Non so se sia spensieratezza o incoscienza, però questa cosa mi aiuta tanto, perciò quando mi guardo allo specchio vedo ancora il ragazzo che ero prima.

In ottica mercato, invece, Castrovilli ha fatto sapere di non voler lasciare la Fiorentina: