Dele Alli nel 2012: "Mourinho sopravvalutato e arrogante"

Il centrocampista non si aspettava che Mourinho diventasse il suo allenatore, un giorno.

di Redazione Fox Sports - 23/11/2019 10:36 | aggiornato 23/11/2019 10:42

Evidentemente, Dele Alli non si aspettava di certo che un giorno José Mourinho potesse essere il suo allenatore. A dimostrarlo è un tweet del 2012 proprio del giocatore del Tottenham, che sembrava non apprezzare particolarmente Mourinho.

Il tweet di Delle Alli recitava:

Non posso essere il solo a pensare che Mourinho sia sopravvalutato e arrogante. Per fortuna non dovrò mai lavorare con lui.

Fox Sports Il tweet di Dele Alli contro Mourinho nel 2012

Invece, il giocatore si è ritrovato ad essere allenato da Mourinho, che comunque gli ha rimproverato di non rendere come ci si aspetta. Le prestazioni di Alli, infatti, non sono le stesse della scorsa stagione, e Mourinho glielo ha fatto notare durante l'allenamento. Come riporta il Guardian, infatti, lo Special One avrebbe chiesto ad Alli: "Sei Dele Alli o sei suo fratello?" per sottolineare come il centrocampista debba cambiare marcia.