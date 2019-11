L'ex interista realizza una doppietta all'89' e al 92' e regala il secondo titolo della storia al club brasiliano. Inutile il gol iniziale di Borre.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 23/11/2019 23:13 | aggiornato 23/11/2019 23:24

Era la finale della 60esima edizione dellaCopa Libertadores ma ha ricordato tremendamente da vicino l'ultimo atto della Champions League del 1999. Il Flamengo batte 2-1 il River Plate ribaltando il risultato negli ultimi minuti dopo esser stato sotto per tutta la partita. Esattamente come era successo al Manchester United contro il Bayern Monaco. Finisce 2-1 con i gol di Borre al 14' e la doppietta di Gabigol all'89' e al 92'. L'ex interista è poi stato espulso per doppio giallo (rosso anche a Palacios), ma è comunque eroe positivo della serata. Gli argentini, detentori del trofeo, erano alla settimana finale, i brasiliani solo alla seconda (l'altra giocata e vinta nel 1981). L'ultimo atto della competizione si è svolto per la prima volta a campo neutro e in gara secca (all'Estadio Monumental di Lima).

Il Flamengo parte forte, forse troppo forte, e ben presto ne paga le conseguenze. I brasiliani fanno un buon possesso palla, ma con Ribeiro e Gabigol faticano a creare vere e proprie occasioni. Di minuto in minuto però il Flamengo sembra prendere coraggio, ma il River punisce al 14': su cross di Fernandez dalla destra la difesa brasiliana non interviene, lasciando sfilare il pallone fino a Borre, bravo a battere Alves in girata. Il Flamengo subisce il contraccolpo psicologico e lascia le redini del gioco al River che però non ha ovviamente intenzione di alzare il ritmo.

L'unica altra palla gol del primo tempo della 60esima edizione della Copa Libertadores arriva quindi al 37' con Palacios che tenta di sorprendere Alves con un potente tiro dalla distanza che esce però di poco. Il Flamengo fatica a tornare in partita, ma, con i ritmi tutto sommato bassi della prima frazione, riesce a restare in gara.

i tifosi del Flamengo sotto al tabellone che ricorda il risultato della finale della Copa Libertadores

Copa Libertadores, Flamengo-River Plate 0-1: la ripresa

Nel secondo tempo il Flamengo torna ad attaccare a testa bassa e mette più volte in difficoltà il River: al 58' è Ribeiro a chiamare al grande intervento Armani. Al 61' Gabigol spreca calciando la palla addosso a un avversario da dentro l'area piccola. Dal rimpallo scaturisce una mischia ma è ancora bravo Armani a chiudere la porta. Dopo un confronto col VAR per un sospetto tocco di mano l'arbitro fa continuare a giocare senza assegnare il rigore richiesto dai brasiliani. Il Flamengo spreca altre due occasioni, prima con Gabigol e poi con Ribeiro che cerca di sorprendere Armani con un'improbabile rovesciata.

I giocatori del Flamengo esultano dopo il gol di Gabigol

Il River si spaventa e prova a rispondere con Palacios, la cui conclusione, all'81', esce però di poco. Gallardo, mister degli argentini, inserisce Pratto per Borre, cercando di garantire maggiore potenza fisica all'attacco. Proprio Pratto però perde palla a centrocampo innescando il contropiede del Flamengo che con De Arrascaeta sfonda sulla sinistra e serve a Gabigol un pallone che va solo spinto in rete. Il River non ci sta e prova a riversarsi in avanti, subendo però, incredibilmente, un altro contropiede del Flamengo: Gabigol controlla un lancio lungo in mezzo a due difensori del River e fulmina il portiere avversario con un sinistro potentissimo che regala la Copa Libertadores al Flamengo 38 anni dopo l'ultima volta. Proprio nel finale, proprio quando nessuno ci credeva più. Un po' come successo nella finale di Champions del 1999.