Caso Petrachi, la Roma chiama Marotta a testimoniare

Marotta in particolare potrebbe spiegare alla FIGC come si è svolta nei modi, e soprattutto nei tempi, la trattativa che avrebbe dovuto portare Dzeko all'Inter, trattativa poi naufragata. La testimonianza dell'ad nerazzurro potrebbe, quindi, scagionare Petrachi.

Quelle parole hanno fatto scattare l'allarme in FIGC, che sta indagando sul comportamento di Petrachi. La Roma, però, vuole far valere la sua posizione e ha chiamato a testimoniare in Procura alcuni dirigenti che possono garantire sull'operato di Petrachi. Si tratta, scrive il Tempo, di Fienga, dirigente, del segretario generale Longo, del procuratore di Dzeko Silvano Martina e dell'attuale amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta .

Gianluca Petrachi è sempre oggetto di indagine da parte della Procura della FIGC. In particolare la Procura sta analizzando il ruolo dell'attuale direttore sportivo giallorosso, che durante la conferenza stampa di presentazione di Henrikh Mkhitaryan aveva lasciato intendere di essere già al lavoro per la Roma , pur essendo ancora sotto contratto con il Torino.

