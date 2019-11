Il croato convince ma ha un ingaggio troppo elevato per le casse giallorosse.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 23/11/2019 11:37 | aggiornato 23/11/2019 11:41

La Roma è alla ricerca di una punta. Fonseca ha bisogno di un attaccante che possa far rifiatare Dzeko e garantire gol allo stesso modo del bosniaco, e la società sta cercando di muoversi sul mercato per regalare una punta al tecnico già a gennaio. Kalinic non ha convinto, e dovrebbe tornare all'Atletico Madrid, e dunque la società giallorossi aveva posato gli occhi su Mandzukic, attaccante fuori dal progetto tecnico della Juventus che accetterebbe anche un trasferimento in prestito.

La trattativa con la Juventus, però, non sembra decollare ed i motivi sono economici. I bianconeri accetterebbero anche il prestito semestrale, riporta il Corriere dello Sport, ma l'ingaggio di Mandzukic frena tutto. Il croato guadagna 6,5 milioni di euro dalla Juventus, cifra che i giallorossi non possono garantirgli.

L'alternativa sarebbe quella di trovare un accordo con i bianconeri per la ripartizione dell'ingaggio, ma difficilmente la Juventus accetterebbe un accordo di questo tipo. In alternativa, la Roma potrebbe virare su Moise Kean o Mariano Diaz per offrire a Fonseca un attaccante già pronto.