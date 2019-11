Siamo molto concentrati sul presente, siamo in un periodo delicato. Il problema dell’attacco si risolve lavorando, per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic si tratta di un campione e quando viene accostato al Milan diventa una suggestion. Questo è al momento, una suggestione. Quando aprirà il mercato ci confronteremo anche con l'allenatore e decideremo come muoverci a gennaio

