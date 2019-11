L'attaccante piacerebbe molto alla Lazio e ai rossoneri, che vorrebbero provare a portarlo in Italia.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 23/11/2019 11:19 | aggiornato 23/11/2019 11:25

Aleksej Miranchuk è riuscito ad attirare a sé l'attenzione di molte squadre, grazie alle prestazioni mostrate con la maglia della Lokomotiv Mosca. Il trequartista classe 1995 ha messo a segno 8 gol con i russi in questa stagione, di cui due in Champions League, e piace perchè riesce ad unire classe e rapidità d'azione.

Sulle sue tracce c'è di sicuro la Juventus, che sembrerebbe aver trovato già l'accordo con la Lokomotiv Mosca per portare a Torino il fantasista russo. Sarri apprezza, ma la trattativa non sembra così facile, soprattutto per la valutazione che i russi fanno del cartellino di Miranchuk.

I bianconeri, però, devono stare attenti alla concorrenza del Milan, interessato, ma soprattutto della Lazio. Come scrive il portale russo sport-express.ru, Inzaghi accoglierebbe di buon grado Miranchuk, centrocampista che ama giocare sulla trequarti ma che può trasformarsi anche in seconda punta all'occorrenza. La valutazione della Lokomotiv è sugli 80 milioni, eccessivi, ma l'affare potrebbe chiudersi per una cifra vicino i 20.