Cagni: "Secondo me Balotelli ha problemi psicologici"

L'ex tecnico: "Se fallisce, come credo, è la fine".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 23/11/2019 12:50 | aggiornato 23/11/2019 12:54

Mario Balotelli è il caso di questa settimana. L'attaccante è stato allontanato dal campo di allenamento giovedì scorso per non aver messo la giusta intensità in allenamento. Grosso ha dichiarato in conferenza stampa di voler il cento percento da tutti i giocatori anche in allenamento, fattore che non ha visto in Balotelli. L'attaccante del Brescia è stato dunque punito con la non convocazione per la trasferta di Roma di domenica.

Sull'argomento si è espresso anche Gigi Cagni, ex tecnico che non ha risparmiato i giudizi su Balotelli, in esclusiva a TMW:

Se fallisce, come credo ormai credo che sia, è la fine. Se non hai stimoli nella tua città, vuol dire che c’è qualcosa che non va. Secondo me ha dei problemi psicologici. Ai tempi del City di Mancini ci parlai un attimo dopo un allenamento. Gli chiesi contro chi giocava nel weekend e lui mi rispose che non lo sapeva. Un giocatore non può non sapere contro chi giochi. Vuol dire che c’è qualcosa che non va