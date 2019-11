Il capitano dei gialloneri si sfoga dopo il 3-3 casalingo: "È stata una vergogna, non possiamo più permetterci di giocare così".

di Redazione Fox Sports - 23/11/2019 19:35 | aggiornato 23/11/2019 19:40

La stagione del Borussia Dortmund di Favre continua a essere caratterizzata da tantissimi alti e bassi, come dimostrato alla perfezione dall'ultima partita della squadra giallonera in Bundesliga pareggiata 3-3 in casa contro il Paderborn ultimo in classifica di Bundesliga.

I padroni di casa erano andati addirittura sotto di 3 gol nel primo tempo e sono riusciti ad agguantare un pareggio quasi insperato grazie alla rete del capitano e leader tecnico Marco Reus arrivata solamente al 92esimo minuto.

Il punto guadagnato però non ha certo risparmiato le critiche sia al Borussia Dortmund che a Favre, fortemente contestato per la mancanza di solidità mostrata dalla sua squadra in questi primi mesi di annata. Situazione resa ancora più tesa dalle forti dichiarazioni fatte proprio da Reus dopo la bruttissiam prestazione messa in campo dai suoi.

Reus si sfoga dopo Borussia Dortmund-Paderborn 3-3

Reus si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare la brutta partita del Borussia Dortmund e nelle sue dichiarazioni non ha usato assolutamente mezze misure criticando fortemente quanto messo in campo dai gialloneri davanti ai suoi tifosi contro il Paderborn a due settimane dal tracollo contro il Bayern Monaco.