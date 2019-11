Cellino potrebbe valutare la cessione dell'attaccante se l'atteggiamento rimanesse questo.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 23/11/2019 08:11 | aggiornato 23/11/2019 08:15

Il rapporto tra il Brescia e Mario Balotelli potrebbe finire prima del previsto. Dopo l'episodio di giovedì scorso che ha visto Grosso allontanare l'attaccante dall'allenamento, la situazione sembra essere più distesa, ma appare ormai come chiaro il fatto che il tecnico non punterà su Balotelli per la gara contro la Roma, dal momento che l'attaccante non dovrebbe essere neanche convocato.

Dopo la seduta di venerdì è intervenuto anche Cellino per calmare l'attaccante e dargli qualche consiglio per ripartire, ma il rapporto tra il Brescia e Balotelli potrebbe guastarsi, ed ecco quindi che arrivano le prime voci di trasferimento. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Balotelli potrebbe essere ceduto già a gennaio se non riuscisse a dimostrare di cambiare atteggiamento e di essere indispensabile per la squadra.

Sulle tracce di Balotelli ci sarebbero alcuni club cinesi e soprattutto il Galatasaray, molto interessato all'attaccante. Quella turca potrebbe essere un'ipotesi, perchè Balotelli non sembrerebbe essere attratto dalla Cina, mentre il Flamengo, squadra che lo aveva cercato la scorsa estate, non sembra più convinto dell'affare.