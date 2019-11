Fabio Grosso si appresta alla sua seconda presenza sulla panchina del Brescia. Dopo aver perso 4-0 contro il Torino all'esordio, il tecnico affronterà la Roma nel match di domani. In settimana, intanto, il diverbio con Balotelli, che il tecnico ha allontanato dal campo. In conferenza Grosso ha parlato così del caso:

Si sottolineano cose meno importanti ma a me piace parlare di squadra. Stiamo parlando di un gruppo che ha raggiunto un obiettivo importantissimo. Con Balotelli mi è successo quello che è avvenuto in passato. Negli allenamenti pretendo grande ritmo e intensità, e quando questo non succede preferisco cambiare e rendere l'allenamento davvero allenante. Balotelli non lo ha fatto ed è stato messo da parte. Non mi né di minimizzare né di gonfiare. Per me sarà determinante utilizzare tutti, poi io posso arrivare solo ad un certo punto.