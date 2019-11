Il tecnico parla dopo la vittoria a Bergamo: "Dominare in questo campo è impossibile. Ronaldo? Spero recuperi presto.".

La Juventus è tornata in campionato trovando 3 punti molto importanti in casa dell'Atalanta, nonostante qualche polemica arrivata in particolare per la rete della doppietta personale di Gonzalo Higuain che ha permesso ai bianconeri di andare in vantaggio nel finale di partita.

I bergamaschi hanno giocato una grande gara ma escono con un nulla di fatto dopo aver dominato per gran parte della partita ed essere passati con la rete segnata da Gosens nel secondo tempo. Poi i due gol del Pipita e la rete di Dybala hanno ribaltato tutto.

Ne ha parlato Maurizio Sarri nelle interviste tenute dopo la partita, dando la sua interpretazione della gara giocata dalla Juventus a Bergamo e fornendo anche qualche aggiornamento sulle condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo.

Atalanta-Juventus, Sarri: "È stata una partita molto intensa"

L'allenatore bianconero si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale, analizzando la prestazione dei campioni d'Italia che sono tornati a vincere sul campo dell'Atalanta dopo anni.