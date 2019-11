Paratici: "Ronaldo out? Decisione condivisa con Sarri"

In questo momento non consideriamo l'idea. Abbiamo tre attaccanti ma anche una batteria importante di trequartisti. Possiamo giocare, come ha sottolineato il mister, con due sistemi di gioco e pensiamo di essere coperti a sufficienza.

Direi che sono tutti giocatori validi, sia lui che Hateboer. Poi Gasperini valorizza molto questo tipo di calciatori. Li scelgono bene e il mister li sceglie per il suo gioco, li fa rendere al massimo. Hateboer gioca nell'Olanda, Gosens sta arrivando in nazionale e De Roon è arrivato in nazionale con l'Atalanta. Sono tutti giocatori in grande crescita.

Non c'è nessun problema tra di noi, il mister e Ronaldo, c'è grande feeling. Ieri si sono parlati il mister e Cristiano e hanno deciso insieme, visto un fastidio al ginocchio che si porta dietro da 15 giorni, di continuare questo percorso e guarire per poi tornare ad allenarsi senza problemi.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK