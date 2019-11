Ho rivisto gli episodi, c'è davvero molta confusione sui falli di mano. Ho avuto dei dubbi sul rigore che ci hanno dato, mentre mi sembrava più netto quello per tocco di gomito di Emre Can. Sono gli altri a essere confusi, ci sono interpretazioni diverse tra chi gioca, chi arbitra e chi allena. Serve più chiarezza. Non è una scienza dei missili il regolamento, sono convinto che gli errori ci saranno sempre ma chiedo solamente più chiarezza

Ho visto una grande Atalanta fino al pareggio della Juve che è arrivato in modo a dir poco rocambolesco. Meritavamo la vittoria. Non parlo delle assenze, parliamo di chi ha giocato e ha fatto molto bene. Dopo il pareggio loro hanno trovato morale e hanno fatto un grande gol. Nel finale la loro qualità gli ha permesso di ribaltare la partita

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK