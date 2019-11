Abbiati: "Alla prima difficoltà giocatori vanno subito dai procuratori"

Il mio errore è stato quello di fare paragoni con il passato. I calciatori di oggi sono molto cambiati. Alla prima difficoltà vanno dal procuratore e gli dicono che vogliono andare via. Ma i legami, le amicizie sono rimaste. Rino Gattuso, col quale ho lavorato benissimo da club manager, resta il mio più caro amico e presto lo rivedremo in panchina. Brocchi, Ambrosini, Favalli, Zambrotta, Oddo, Pirlo, li vedo. Nelle nostre cene loro parlano di calcio, io ascolto. Sono tifoso del Monza, allenato da Brocchi e gestito dal signor Galliani. Sono andato quattro volte a vederlo.

Lavorare non mi è mai pesato. Da ragazzino facevo il panettiere e andavo ad allenarmi. Ora mi dedico dalle 8 del mattino alle 19 a quello che mi piace, la moto. Avere un'azienda significa seguirla. Con attenzione. Lavorare ti tiene vivo. Ed è un piacere spostarmi all'interno dello store Harley tra negozio, officina e ufficio. A maggio dal 2016, il 14, abbiamo inaugurato questo spazio. Ricordo che era la mia ultima partita, stavo in panchina con la Roma.

