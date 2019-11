Il centrocampista della Roma ha rilasciato un’intervista a due giorni dalla partita contro il Brescia.

22/11/2019

A due giorni da Roma-Brescia, partita della 13ª giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Olimpico, Nicolò Zaniolo ha parlato a Sky Sport affrontando diversi argomenti, a cominciare dall'Italia e dai prossimi Europei:

Abbiamo tutto per dire la nostra, abbiamo qualità e siamo giovani, ma c'è anche tanta esperienza. Possiamo dire la nostra, fino in fondo. A Mancini devo tanto per la fiducia che mi ha dato, mi ha chiamato quando ancora nessuno mi conosceva. Ora dovrò ripagarlo in campo, come penso che sto facendo. Mi piacerebbe vincere l'Europeo con l’Italia dopo aver vinto l'Europa League con la Roma

Sulla doppietta contro l'Armenia:

Prima di tutto è stato un contributo alla squadra per i tre punti che erano fondamentali. Ho realizzato un sogno ma non è punto di arrivo, bensì di partenza. Spero di farne altri con l'Italia e la Roma

Spazio a un rimpianto:

C'è un piccolo errore che non rifarei, mi giocherei meglio le carte in Under 21 all’Europeo. Rimpiango un po' quel momento, ma devo far capire che sono quello di quest'anno e quello dell'anno scorso tranne quel frangente. Sono un ragazzo bravo, non cattivo: ho solo commesso un errore, voglio imparare e basta

Su Tonali:

Sandro ha grande qualità, sono contento per quello che sta facendo, merita tutto. Ci passo tanto tempo in ritiro in Nazionale, sono contento per lui

Sugli aspetti da migliorare:

Voglio migliorare in tutto. Dall'ultimo passaggio all'uso del piede destro, lo smarcamento, la fase difensiva. In allenamento ce la metterò tutta. Non devo mai smettere di lavorare. Il gol più bello? Ce ne sono diversi, non saprei dire. I due con la Nazionale mi hanno emozionato tanto come quelli con Milan e Napoli. Non ce n’è uno in particolare. Con la Roma voglio vincere tutte le partite per arrivare in Champions League. Dobbiamo migliorare sempre e magari conquistare qualche trofeo, anche subito, non si sa mai

Sulla statistica che nelle competizioni europee lo vede secondo solo a Messi per dribbling riusciti:

Ho visto su Instagram. Mi sono fatto una risata e mi sono detto che devo continuare così. Stare sotto il suo nome in una classifica è molto emozionante

Sul futuro alla Roma:

Il rinnovo del contratto mi ha reso felicissimo, la società mi ha dato grandissima fiducia e ora devo dimostrare in campo. Sono felice qui e orgoglioso dei tifosi che sono sempre presenti in ogni circostanza. Sto benissimo a Roma

