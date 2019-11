L'ex capitano torna a parlare ed esclude un ritorno in giallorosso.

di Redazione Fox Sports - 22/11/2019 19:22 | aggiornato 22/11/2019 19:27

Francesco Totti è intervenuto a Radio Radio durante il programma "FoodSport" e ha escluso un ritorno alla Roma anche nel caso in cui Friedkin diventasse il nuovo proprietario del club al posto di James Pallotta:

Devo rispondere? Io ho un carattere abbastanza forte e sono permaloso. Quando inizio un percorso lo porto a termine. Se mi venissero a chiedere di tornare alla Roma mi metterebbero in difficoltà, ma direi di no per rispetto della mia decisione. Voglio fare una nuova esperienza. Spero che quest’altro americano possa venire, ma quando ci metti le mani dentro capisci la realtà di Roma. Spero che i tifosi della Roma, me compreso, possano tornare ad alti livelli con un presidente che possa mettere tanti di quei soldi che possa vincere tutto a partire dalla Champions League. Nulla da togliere a Pallotta, perché ognuno ha i suoi pensieri. In questo momento vado nella mia direzione

Sulla sua attività da procuratore:

Io sto iniziando questo nuovo percorso, ma è ancora tutto da definire. Potrei far crescere giovani italiani e stranieri il più possibile. Vorrei fargli capire la realtà calcistica. Dopo 30 anni di esperienza credo di poterlo fare, è un lavoro di scouting soprattutto sui giovani. È una cosa che sto pensando di fare, ma è ancora tutto in divenire

Su Zaniolo:

Ora faccio questa battuta: in quella casa (Zaniolo abita in un appartamento di proprietà di Totti, ndr), dove sono stato per 15 anni, ci ho messo Alisson che è diventato il più forte del mondo e poi Zaniolo. Ora sarà una casualità, però… Zaniolo in Premier? Sarà una decisione della società. Se indossasse la 10? Per il bene di Zaniolo eviterei di fare paragoni. Se continuasse così meriterebbe tutto il bene che il calcio può riservargli. Cerchiamo di farlo crescere che è ancora giovane. Mi ricordo quando ero giovane io con Mazzone. Lui ha capito la mentalità romana e spero possa rimanere a Roma il più a lungo possibile, anche se credo che non sarà così. Da qua a giugno può succedere di tutto

Sul figlio Cristian:

La cosa che mi piace di più è che un appassionato di calcio. Poi starà a lui far vedere se avrà qualità o meno. Lui è un buono in tutto e per tutto e non lo dico perché è mio figlio. Io rispetto a lui ero più paraculo

E quando gli parlano di "Tottismo" risponde: