Serie A, Pioli in conferenza prima di Milan-Napoli

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida in programma nel prossimo turno di Serie A contro il Napoli a San Siro, vuole ripartire dalla prestazione mostrata dai rossoneri con la Juventus:

Si riparte dalla prestazione fatta con la Juve, è stata all'altezza di una delle squadra migliori d'Europa, significa che certi valori li abbiamo e possiamo metterli sul campo. Non so se sia più facile giocare contro una squadra forte, il Napoli è attrezzato per la Champions e per cercare di vincere il campionato. Noi dobbiamo avere le idee chiare. Dovremo avere un atteggiamento propositivo e non passivo contro qualunque avversario. Rispettiamo le qualità del Napoli, che sono tante. Ma le nostre non sono da meno. Dobbiamo giocare da Milan, il momento è delicato e va affrontato con assoluta consapevolezza.