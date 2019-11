Sassuolo, altro lutto: se ne va la moglie di Squinzi

Nella serata di ieri ci ha lasciato la nostra cara Dottoressa Spazzoli. In questi anni la sua straordinaria energia, la sua innata e contagiosa passione hanno contribuito significativamente allo sviluppo ed alla crescita mondiale del Marketing e della Comunicazione di Mapei. Il suo sostegno, in qualità di Vice Presidente del Sassuolo Calcio, non è mai mancato nella vita e nelle attività del club neroverde, soprattutto nei momenti importanti di ogni stagione sportiva. Decisivo anche l'impulso da Lei dato alla nascita e allo sviluppo del Sassuolo Calcio Femminile. Ci mancherà tanto il suo amore per i colori neroverdi.

