Negli ultimi anni tanti talenti poi approdati in Europa sono passati dal club alvinegro. L'asso del PSG guida l'attacco di una formazione stellare.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 22/11/2019 13:47 | aggiornato 22/11/2019 13:52

Nonostante negli ultimi anni il Brasile abbia un po' frenato la sua produzione di talenti spendibili con immediatezza ad alti livelli, ci sono alcuni club che hanno portato avanti senza problemi la loro politica improntata principalmente sulla valorizzazioni dei propri gioielli. È il caso, per esempio, del Vasco Da Gama, che di recente ha monetizzato al massimo la cessione di Paulinho al Bayer Leverkusen, e in parte anche del Flamengo, pronto a fare cassa con la vendita dei baby fenomeni Reinier, Lincoln e Thuler. Poi c'è il Santos, che a livello di settore giovanile ha una gestione a sé stante: quello santista è infatti universalmente riconosciuto come uno dei più floridi e organizzati vivai di tutto il Sudamerica, una sorta di microcosmo particolare in grado di scoprire, lanciare e valorizzare due grandissimi del calcio brasiliano.

Si parla ovviamente di Pelé e Neymar, calciatori che in epoche differenti hanno fatto le fortune non solo del Peixe, ma anche della Seleção. Il Santos al momento ha una delle rose economicamente più ricche dell'intero continente: secondo le stime calcolate da Transfermarkt, i bianconeri "valgono" 63,5 milioni di euro solo per quanto riguarda il parco giocatori attuale, una cifra importante che colloca il Peixe tra le grandi del subcontinente, ma che contemporaneamente non è nulla se rapportato al valore complessivo (356,75 milioni di euro) dell'undici più ricco degli ultimi anni, composto dai profili più illustri che sono passati dalle parti di Vila Belmiro in tempi recenti.

Ovviamente le valutazioni lasciano il tempo che trovano, ma stilando una classica formazione tipo ci si accorge di quanto bene abbiano lavorato al Santos nell'ultima decade. D'altronde il mito dei Meninos da Vila ha raggiunto il suo massimo splendore ai tempi di Diego Ribas da Cunha, Elano e Robinho, quest'ultimo tra le cessioni più importanti dell'intera storia del club, visto che nell'estate del 2005 il talento originario di São Vicente passò al Real Madrid per 25 milioni di euro, una valutazione astronomica per quei tempi. E, a proposito di picchi massimi, quando si parla di grandi colpi in uscita, non può passare sotto silenzio la cessione di Neymar al Barcellona, una trasferimento molto chiacchierato ancora oggi per via di alcune situazioni fiscali poco limpide: O'Ney, sbarcato in Catalogna nel 2013, venne pagato quasi 90 milioni di euro.

Robinho, uno dei talenti più cristallini prodotti negli ultimi anni dal Santos: l'ex milanista, oggi in Turchia, ha militato nel club fino al 2002, tornandoci poi nel 2010 e nel 2014

Come giocherebbe il Santos senza cessioni? In attacco spazio a un trio stellare

Ma come giocherebbe il Santos senza cessioni? Immaginiamoci un 4-2-3-1 a trazione anteriore, modulo che peraltro il Peixe utilizza da diverso tempo. Davanti due slot sono già occupate di default: Neymar sarebbe sicuramente la stella della squadra, perché non solo è stato uno dei talenti più precoci a conquistarsi un posto tra i titolari grazie alle sue skills di primissimo ordine, ma nel 2011 il campione paulista ha aiutato in maniera decisiva la squadra a tornare sul tetto del continente, segnando 6 gol - uno dei quali in finale contro il Peñarol - nella Copa Libertadores. Il tutto, peraltro, a soli 19 anni.

Robinho, qualche anno prima, aveva invece messo la firma in calce a tre degli ultimi cinque successi del Santos, che grazie alle sue giocate si portò a casa per due volte il Brasileirão corredando il tutto con una Copa do Brasil. Se Robinho rappresenta il passato, si può certamente dire che nell'ecosistema calcistico brasiliano Neymar raffiguri il presente. Resta da capire quale giocatore possa impersonificare al meglio il futuro: se Vinicius Junior è sulla strada buona, Rodrygo sembra avere appiccicate addosso le stimmate del predestinato: classe 2001, è esploso ancora minorenne e il Real Madrid non ci ha messo molto a portarselo a casa, sganciando 45 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza del Barcellona.

Il talento di Osasco ha già segnato 2 gol in Liga e 3 in Champions League, tutti nella stessa partita, conquistandosi la fiducia di Zidane che, in questo momento, lo vede molto avanti nelle gerarchie offensive delle Merengues. Difficile dire dove potrà arrivare tra qualche anno, ma di certo le premesse sono molto buone: Rodrygo, che ha lasciato il Brasile dopo solo 49 partite complessive, è il classico esempio di come l'impatto con una realtà differente non rappresenti un problema se hai qualità. E lui, senza alcun dubbio, ha dimostrato di averle.

🇧🇷 Stella #Neymar, due terzini della #Juve e Felipe Anderson come trequartista! Un 11 Santástico 😍 pic.twitter.com/rK7wOodAgQ — Transfermarkt.it (@TMit_news) November 19, 2019

A centrocampo spicca Felipe Anderson, ma occhio a Thiago Maia

Retrocedendo di qualche metro, nella formazione santista tipo degli ultimi anni non può non trovare spazio Felipe Anderson, una grandissima intuizione di mercato firmata Ighli Tare. Il direttore sportivo biancoceleste lo portò a Roma per 7,5 milioni nello stesso anno in cui il Barça fece follie per Neymar. Anderson aveva strabiliato tutti durante l'ultimo Sudamericano under 20, in cui brillarono anche Lucas Moura, Coutinho e Casemiro. Nel 2018 è passato al West Ham dove, nonostante qualche problema di approccio al più fisico calcio inglese, si è ritagliato un discreto spazio.

Interessante anche la coppia di mediani, composta da Lucas Lima e Thiago Maia; il primo ha alle spalle una traiettoria abbastanza particolare perché, contrariamente a molti altri, ha cominciato la propria carriera all'Internacional di Porto Alegre. Nato trequartista, il mancino di Marilia con gli anni ha arretrato il proprio raggio d'azione fino a trasformarsi definitivamente in un playmaker. Maia, invece, è uno dei pezzi pregiati del Lille: arrivato in Francia due stagioni fa su suggerimento di Marcelo Bielsa, è stato valorizzato da Galtier e, l'estate scorsa, è stato addirittura accostato a Milan, Bayern Monaco e PSG. Ha 22 anni e attualmente sta lottando contro una serie di infortuni abbastanza noiosi, ma prima di fermarsi era entrato anche nel giro della nazionale brasiliana.

Danilo più Alex Sandro: la coppia di terzini è tutta juventina

Capitolo difesa. In porta si presenta una duplice scelta tra il più continuo Everson e l'ex napoletano Rafael, oggi al Reading, mentre sulle fasce spicca la presenza di ben due terzini attualmente in forza alla Juventus. Sia Danilo che Alex Sandro hanno dalla loro una traiettoria professionale abbastanza simile, perché prima di ritrovarsi in bianconero hanno condiviso un'esperienza decisamente positiva al Porto. Da loro il Santos ha ricavato circa 23 milioni di euro, un bottino niente male visto che si parla di ben otto anni fa. Tra i centrali vanno infine menzionati Lucas Verissimo, oggi ancora al Santos ma pronto al grande salto europeo (in passato è stato vicinissimo al Torino) e soprattutto Marcelo, perno difensivo del Lione già ai tempi della gestione Genesio.

Interessanti anche le alternative, tra le quali spiccano Bruno Peres, oggi caduto in disgrazia nella seconda divisione brasiliana, Allan Patrick, Walter Montillo, Paulo Henrique Ganso - l'erede mancato di O'Rey - l'ex romanista Emerson Palmieri e soprattutto Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come Gabigol. Quest'ultimo ha lasciato il Santos nel 2016 per poi tornarci due anni dopo, prima di rilanciarsi al Flamengo. Ecco, il più grande "what if" della storia contemporanea alvinegra non può che essere lui, il talento tra i talenti con Vila Belmiro tatuata sul cuore.