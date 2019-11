Premier League, Solskjaer dice la sua su Mourinho e Pochettino

No, non mi disturba affatto. Ho il miglior lavoro al mondo e sono sicuro che qualunque manager senza lavoro vorrebbe questo lavoro. Quindi, non importa, qualunque cosa accada intorno a me. Devo concentrarmi sul mio lavoro al Manchester United, farlo nel miglior modo possibile.

Solskjaer al posto di Mourinho alla guida del Manchester United un anno fa, Mourinho al posto di Pochettino alla guida del Tottenham questa settimana, Pochettino alla guida del Manchester United al posto di Solskjaer in futuro. Il potenziale effetto a catena sulle panchine della Premier League che chiuderebbe il cerchio (anzi, il triangolo) non lo tocca, questo almeno è quello che assicura l'attuale allenatore del Manchester United.

L'allenatore del Manchester United non è preoccupato dall'ombra di Pochettino: "Non mi disturba affatto".

