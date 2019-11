Milan, Yonghong Li torna a parlare e apre a un ritorno

Il cinese se n'era andato un anno fa cedendo la proprietà rossonera al Fondo Elliott.

di Marco Ercole - 22/11/2019 13:31 | aggiornato 22/11/2019 13:37

Chi non muore si rivede, verrebbe da dire. Perché dopo un anno e passa di silenzio che era seguito al suo addio da presidente del Milan, Yonghong Li è riapparso magicamente attraverso la creazione di un profilo ufficiale su Twitter. Proprio sul social media, l'ex proprietario del club rossonero ha dato una sua versione dei fatti su quanto accaduto e la cessione forzata della società al Fondo Elliott:

Non me ne sono andato. Se avrò l'opportunità di aiutare di nuovo, sicuramente lo farò. Avevo piani chiari per il futuro, ma furono smantellati e all'improvviso non ero più il proprietario del mio amato Milan. Quando ho avuto l'opportunità di investire e di dare il mio sostegno finanziario ai rossoneri, sono stato così felice di farlo. Ma non come un investitore in cerca di un rapido profitto, ma come un vero tifoso nella posizione di aiutare il club amato.

La dichiarazione d'amore di Li per il Milan prosegue nelle risposte ai vari utenti:

Il Milan è il club italiano più magico e leggendario di tutti. Sono stato un suo tifoso fin dal giorno in cui ho potuto calciare un pallone. Potreste chiedermi perché uno nato in Cina si sia innamorato di un club italiano. Ma molti di noi lo hanno fatto. Il calcio italiano è stato il primo calcio internazionale ad essere trasmesso dalla televisione in questo paese.

Non viene nemmeno esclusa la possibilità di tornare a investire nel club rossonero:

Sono un tifoso del mio amato Milan da sempre e il suo futuro per me oggi è importante come non mai. Sono così triste per come stanno andando le cose adesso. Se c'è ancora un modo in cui posso aiutare, lo farò. Voglio parlare e ascoltare. Non parlo davvero bene l'inglese e l'italiano, quindi finora ho dovuto rimanere fuori da Twitter. Ma alcuni amici di lingua inglese mi stanno aiutando a tradurre. Quindi eccomi qui, con le mie idee sul calcio e, in particolare, su tutto ciò che riguarda il Milan.

C'è modo anche di parlare del passaggio di fascia di capitano da Montolivo a Bonucci. Una decisione che Li assicura di non aver mai preso, smentendo di fatto le accuse rivolte nei suoi confronti dallo stesso Montolivo:

Ho controllato con David Han Li. Questo non è vero. Montolivo è chiaramente un giocatore illustre, ma questa decisione sulla fascia di capitano non è stata nostra. Le persone spesso hanno dato a noi la colpa per i problemi del Milan sulla base delle loro esigenze, ma non siamo stati i soli responsabili.

Infine, un augurio per il prossimo match con il Napoli: