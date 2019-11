Juventus, Ronaldo in dubbio per l'Atalanta. E riflette sul futuro...

Il terzo kit è in assoluto il più particolare. Il colore dominante dovrebbe essere il "bahora", un tipo di arancione, intervallato da macchie nere. Il template è per ora solo indicativo.

Per quanto riguarda la prima divisa, c'è da segnalare il ritorno alle strisce verticali già intraviste nel match vinto 2-1 in extremis contro il Genoa. Il colore predominante è il bianco, mentre i dettagli e il logo sono dorati.

