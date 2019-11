Il tecnico del Lille si è scagliato pubblicamente contro il nuovo manager del Tottenham.

di Redazione Fox Sports - 22/11/2019 10:34 | aggiornato 22/11/2019 10:38

L'allenatore del Lille Christophe Galtier è furioso con il nuovo manager del Tottenham, José Mourinho, e non fa nulla per nasconderlo. Il motivo? Il tecnico dei francesi ha perso due componenti del suo staff tecnico che hanno seguito lo Special One nella sua nuova avventura londinese.

Sono arrabbiato e infastidito - ha dichiarato Galtier - soprattutto per il tempismo, ma cosa doveva fare il mio presidente davanti a due dipendenti che volevano andare via?

Il riferimento è al vice Joao Sacramento e al preparatore dei portieri Nuno Santos.