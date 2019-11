Grazie al decimo gol stagionale di Icardi e alla rete di Di Maria, la squadra di Tuchel si sbarazza del Lille e si porta momentaneamente a +11 sul Marsiglia.

di Redazione Fox Sports - 22/11/2019 22:41 | aggiornato 22/11/2019 22:47

Ormai i gol di Mauro Icardi al PSG non fanno più notizia. L'argentino ha sbloccato al 17' il match contro il Lille, valido per la 14esima giornata di Ligue 1, facendosi trovare al posto giusto sul cross al bacio di Gueye. Per Maurito si tratta del decimo gol stagionale in 11 presenze tra tutte le competizioni, la sesta esultanza in 7 gettoni collezionati in Ligue 1. Numeri da urlo.

But de mauro Icardi 1a 0 contre le LOSC pic.twitter.com/HbLB99U2tO — FOOT FIFA (@footfifa02) November 22, 2019

Dopo la rete di Icardi, sostituito al 78' con Cavani tra gli applausi dei tifosi presenti al Parco dei Principi, ci ha pensato Angel Di Maria a fissare il risultato sul 2-0. Pescato dal filtrante di Draxler, al 31' l'ex Real Madrid ha controllato la sfera e col mancino ha gonfiato la rete. Con questo successo il PSG si porta momentaneamente a +11 sul Marsiglia secondo, resta invece a 19 il Lille.