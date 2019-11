"Koke arrestato per spaccio": ma è solo uno scambio di persona

Un tg portoghese ha annunciato che il giocatore dell'Atletico era in carcere per droga. Ma in realtà si trattava dell'ex Sporting Lisbona.

di Daniele Minuti - 22/11/2019 12:23 | aggiornato 22/11/2019 12:27

Se qualche tifoso dell'Atletico Madrid o almeno Diego Pablo Simeone, avesse fatti zaooubg per caso qualche giorno fa su una televisione portoghese per guardare un telegiornale, ci sono molte possibilità che la notizia diffusa su Jorge Resurrección Merodio, meglio conosciuto col nome di Koke, possa avergli causato un grave spavento. Il centrocampista spagnolo, perno della sua Nazionale e dei Colchoneros da anni, è stato infatti protagonista di un clamoroso scambio di persona con Sergio Contreras Pardo, ex calciatore che in passato ha militato nelle fila dello Sporting Lisbona e che con lui condivide il soprannome. L'ex attaccante, che ha appeso gli scarpini al chiodo più di 3 anni fa è stato infatti arrestato dalla Guardia Civil in un'operazione che ha sbaragliato una banda che si occupava prevalentemente di spaccio internazionale di droga. Il problema? Sullo schermo sono state mandate le immagini di Koke dell'Atletico Madrid. Koke protagonista di uno scambio di persona in Portogallo Portogallo: "Koke arrestato per spaccio di droga". Ma è solo uno scambio di persona L'errore è accaduto sulla rete televisiva portoghese CMTV, che ha mandato in onda un servizio che specificava come si parlasse del Koke ormai ritirato ma nelle immagini trasmesse sullo schermo è stato mostrato invece il suo "omonimo" dell'Atletico Madrid mentre si allenava e dopo una partita con la maglia dei Colchoneros. Il tutto accompagnato dalla scritta "Koke arrestato con mille chili di hashish". En CMTV (tv portuguesa) para hablar de la detención de Sergio Contreras alias “Koke”, un integrante de una banda de traficantes, han puesto imágenes de Koke el del Atleti como si fuera él. Estoy gritando.



pic.twitter.com/VMSc64xUfr — 🍕 (@finallyxpablo) November 20, 2019 Sergio Pardo è stato arrestato con l'accusa di essere addirittura il capo dell'organizzazione criminale, una vera e propria associazione a delinquere formata da più di 20 persone che si concentrava principalmente sull'importazione in Europa di droghe. Le indagini sono ancora in corso ma quel che è importante, specialmente per tutti quanti i tifosi dell'Atletico Madrid, è che quella della tv portoghese sia stata solo una gaffe e che il centrocampista dei Colchoneros non corra nessun rischio di finire in carcere.