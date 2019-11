Le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atalanta.

di Redazione Fox Sports - 22/11/2019 10:54 | aggiornato 22/11/2019 10:59

Alla vigilia del match della Juventus contro l'Atalanta, in programma domani alle 15 al Gewiss Stadium di Bergamo, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri, che ha esordito soffermandosi su Cristiano Ronaldo:

O passiamo una vita in chiarimenti o ci abituiamo a capire che i giocatori a volte vanno lasciati soli e fatti sbollire. Nella riunione di martedì Cristiano Ronaldo mi ha detto che nella prima partita col Portogallo non ha sentito fastidio, ma nella seconda ha avvertito nuovamente dei fastidi. L'obiettivo è recuperarlo per la partita di Champions League contro l'Atletico Madrid, quindi per domani al 99% non sarà a disposizione

Sull'Atalanta:

Affrontiamo una squadra che gioca ad altissima intensità e che ha anche grandi qualità tecniche, la squadra che segna di più in campionato. La più bella definizione dell'Atalanta l'ha data Guardiola: è come andare dal dentista. È una squadra pericolosa, riuscire a nascondere le doti di questo avversario sarebbe importante, ma non è semplice

Sui vari giocatori acciaccati:

Non li ho ritrovati ancora tutti, Cuadrado è tornato alla Continassa soltanto ieri un po' acciaccato. I giocatori sono tutti pieni di piccoli problemi. Danilo non aveva bisogno di rilanciarsi, non ha giocato molto perché è stato infortunato. Ramsey sta cominciando a star bene. La condizione di Alex Sandro è molto meno grave di quanto si pensasse inizialmente. Rabiot ha un problemino all'adduttore. Matuidi ha ancora un po' di dolore se viene toccato nella zona interessata. Lui è un tipo che però sa superare queste difficoltà, ieri si è allenato interamente con noi quindi è totalmente a disposizione

Sulla fase difensiva (la Juve ha la miglior difesa del campionato) e sulla crescita generale della squadra:

Ho sempre lavorato sulla fase difensiva. A Napoli eravamo la seconda miglior difesa del campionato, in Inghilterra la terza. Non è una novità per me. Cambiare mentalità per un singolo avversario è impossibile, specialmente se soltanto oggi ho tutta la squadra a disposizione. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada. La crescita arriva alternandosi con momenti di regressione. Una crescita costante non l'ho mai vista in nessuna squadra. È chiaro che vogliamo fare un certo tipo di calcio ma senza snaturare certi giocatori. Deve esserci sempre un compromesso. Questa squadra ha ancora molto da esprimere ma in base alle caratteristiche che ha e non soltanto rispetto alle idee dell'allenatore

