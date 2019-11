Lo ha detto lui stesso pochi giorni fa: "I miei compagni stanno facendo bene anche senza di me ma spero comunque di aiutarli in questa stagione. Il recupero va bene ma ci vorrà ancora tempo, spero di tornare fra febbraio e marzo".

Riecco Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus ha pubblicato un video su Twitter in cui si vede che torna a correre sui campi della Continassa. Il rientro ovviamente non è vicino, si tratta solo dell'inizio del ricondizionamento atletico che dovrebbe renderlo nuovamente disponibile in primavera.

