Ieri il portoghese si è allenato a parte, Sarri potrebbe decidere di non convocarlo. Intanto dalla Spagna parlano di un suo addio a fine stagione.

di Franco Borghese - 22/11/2019 10:24 | aggiornato 22/11/2019 10:29

Una questione per volta. Cristiano Ronaldo non sta vivendo un periodo semplice. Non alla Juventus (in nazionale, fra gol e qualificazione a Euro 2020 appena ottenuta, è più sereno). Ieri il portoghese ha fatto ancora lavoro personalizzato (insieme a lui c'era Adrien Rabiot) e al momento è in dubbio per la gara di domani contro l’Atalanta. Il nodo sulla sua presenza verrà sciolto solo nel pomeriggio, a ridosso della partenza per Bergamo.

CR7 non vorrebbe mancare, lui vuole riprendere a segnare anche con la Juventus, ma il problema al ginocchio lo sta un po' limitando. Già nelle ultime settimane Cristiano Ronaldo non era riuscito a lavorare al meglio proprio per il dolore che avvetiva. Non un caso che dopo l’ultima gara in nazionale Cristiano abbia ammesso di non essere al 100% ma di essersi sacrificato. Alla Juventus però non vogliono correre rischi.

Oggi, dopo l’ultimo provino, si deciderà se sia meglio portarlo in trasferta o lasciarlo alla Continassa, affinché possa allenarsi e ritrovare la condizione fisica ottimale. Finora il portoghese ha saltato due gare in campionato (Brescia e Lecce) e in entrambe le occasioni non è stato convocato. Portarlo in panchina sarebbe quasi un controsenso (non avrebbe tempo di curarsi e riprendersi). In caso di forfait, Sarri darebbe spazio alla coppia formata dagli argentini Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

Cristiano Ronaldo è in forte dubbio per la partita con l'Atalanta

Dalla Spagna: "Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione"

C'è però anche un'altra questione che riguarda Cristiano Ronaldo. Ed è piuttosto clamorosa. Stando a quanto riportato da Eduardo Inda (direttore di OKDiario), infatti, il portoghese starebbe pensando di lasciare la Juventus a fine stagione in caso di mancata vittoria della Champions League. Inda, che fu uno dei primi a parlare della trattativa che portò CR7 a Torino nell'estate del 2018, è convinto che il club bianconero sia intenzionato a riprendere Paul Pogba e a strappare Kylian Mbappé al PSG. Operazioni possibili solo in caso di cessione di CR7.

Nelle scorse settimane il presidente Andrea Agnelli si era lasciato scappare un commento relativo a un possibile nuovo acquisto alla Cristiano Ronaldo, e Mbappé, sia dal punto di vista mediatico che dal punto di quello tecnico, può reggere il confronto con il portoghese. Per questo le ultime indiscrezioni di mercato non lasciano affatto indifferenti. Va però affrontata una questione per volta. E la prima è quella relativa alla presenza di Ronaldo a Bergamo. Poi, al momento giusto, si parlerà anche di calciomercato.