Non convocato per la trasferta contro l'Atalanta, il portoghese si è affidato a Instagram per mandare un messaggio ai tifosi.

di Redazione Fox Sports - 22/11/2019 18:41 | aggiornato 22/11/2019 18:47

Cristiano Ronaldo non è stato convocato da Maurizio Sarri per la partita che la Juventus giocherà domani alle ore 15 in casa dell'Atalanta, valida per la 13esima giornata di Serie A. In conferenza stampa il tecnico aveva detto: "Al 99% non ci sarà, l'obiettivo è recuperarlo per la gara di Champions League contro l'Atletico Madrid". Il portoghese quindi resterà a Torino e continuerà a svolgere un lavoro personalizzato per tornare al top della forma.

Intanto il numero 7 bianconero si è afffidato a Instagram per mandare un messaggio ai tifosi: "Concentrato sul mio recupero per tornare il prima possibile", ha scritto il lusitano. Che è reduce da due partite giocate con il Portogallo in cui ha segnato 4 gol. Nella prima non ha accusato fastidi, mentre nella seconda ha avverito un dolore al ginocchio. Da qui la decisione dello staff medico bianconero di tenerlo a riposo per evitare guai più seri.