Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino.

di Redazione Fox Sports - 22/11/2019 14:46 | aggiornato 22/11/2019 14:51

Alla vigilia del match che l'Inter giocherà in casa del Torino, in programma domani alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ha parlato così in conferenza stampa:

Ieri ho riabbracciato tutti i giocatori che sono stati chiamati dalle Nazionali. Quando c'è la sosta è difficile lavorare e preparare le partite. Oggi dovremo sfruttare la giornata nonostante il meteo non sia dei migliori. Non ci sono novità sui recuperi, rimangono nella lista degli indisponibili Sensi, Gagliardini e Asamoah. Dovremo ancora stringere i denti perché siamo in difficoltà, ricominciamo con la stessa emergenza ma al tempo stesso sappiamo che bisogna dare ancora il massimo per cercare di sopperire a questa situazione che speriamo si risolva presto. Vorrei avere la possibilità di scegliere i giocatori. Dovremo cercare di fare il meglio sotto ogni punto di vista. Proveremo a fare ancora bene sia in campionato che in Champions, ma sappiamo che non sarà facile

Su Sensi:

Il giocatore ha saltato saltato tutto l'ultimo mini-ciclo, adesso stiamo cercando di riportarlo alle migliori condizioni per far sì che resti con noi stabilmente una volta rientrato

Sulla lettera di minacce recapitata presso la sede dell'Inter:

L'ho già detto in passato, io penso che dobbiamo cercare di trasmettere dei valori positivi per le generazioni a seguire. Credo che non sia giusto dare spazio a questi episodi negativi, diseducativi. Più si dà spazio a questi episodi, più si mandano messaggi negativi ai giovani che ci seguono. Meno ne parliamo e meglio è. Per quanto riguarda la vicenda c'è chi sta svolgendo il proprio lavoro, mi hanno assicurato che mi daranno notizie

Ancora sugli infortunati:

Se c'è rammarico? Sicuramente per gli infortuni traumatici, ovvero D'Ambrosio, Politano e Sanchez. In casi come questi c'è poco da fare. Di infortuni muscolari ne abbiamo avuti solamente due, non è che stiamo parlando di numerosi infortuni. Sicuramente in alcuni reparti della rosa, se si sommano due infortuni, si creano dei problemi perché non siamo numerosi

Sui rapporti con Mazzarri:

I rapporti sono ottimi, ci siamo affrontati anche in Inghilterra, quando io ero al Chelsea e lui al Watford, e abbiamo parlato a lungo della nostra esperienza. Quando si gioca inevitabilmente si diventa avversari, lui farà di tutto per superare l'Inter e io farò lo stesso per preparare i miei ragazzi. Ho stima nei confronti della persona e dell'allenatore, sta facendo molto bene al Toro e quindi sono contento per lui, è un allenatore serio e preparato e questo mi basta per avere rispetto nei suoi confronti

Sul rientrante D'Ambrosio:

Danilo è recuperato, deve trovare la migliore condizione e questa la si trova solo allenandosi, ma sicuramente è un giocatore duttile, un jolly che può ricorpire diversi ruoli. Può fare sia il centrale che l'esterno è importante avere un giocatore con le sue qualità perché ti permette di avere delle alternative in partita

Infine su Lukaku e Lautaro Martinez: