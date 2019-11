Inter, Conte on fire: "Ai miei giocatori spiego anche come fare sesso"

Alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha rilasciato un'intervista a L'Equipe in cui ha affrontato diversi argomenti, tra cui anche il sesso e i consigli che dà ai suoi giocatori:

In periodo di competizione, il rapporto sessuale non deve durare a lungo, bisogna fare il minor sforzo possibile, quindi restando sotto la partner. Preferibilmente con le proprie mogli, così non sei costretto a fare una performance eccezionale

Poi si è descritto così:

Sono uno spirito libero, non un leccaculo. La competizione è una battaglia e quando vai a combattere non c’è nessuna ragione per ridere o essere contento. Sono molto concentrato sul fatto che alla fine ne debba restare solo uno in piedi e faccio di tutto perché sia la mia squadra. Questo è il mio modo di essere e so che mi porterà a chiudere presto la carriera, perché vivo il mestiere in modo troppo totale. Mi ero imposto un grande obiettivo, fin da subito: allenare un gran club entro tre o quattro anni, altrimenti mi sarei fermato. Comunque deve valerne la pena