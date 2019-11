A convincere il Pibe de Oro a tornare è stata la permanenza dell'ormai ex presidente Pellegrino in un'altra veste.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 22/11/2019 15:51 | aggiornato 22/11/2019 15:56

L'addio, le lacrime e ora il dietrofront. No, non è finita la storia tra Diego Armando Maradona e il Gimnasia y Esgrima La Plata. Appena 48 ore fa dava le dimissioni, ora il Pibe de Oro è pronto per riaccomodarsi in panchina già dalla prossima partita di Primera Division contro l'Arsenal de Sarandí, in programma domenica 24 novembre alle 23.40 italiane.

Come riportato da Marca, il motivo di questo ripensamento è da ricondurre alla permanenza dell'ormai ex presidente Gabriel Pellegrino, che a breve sarà rimpiazzato da uno tra Salvador Robustelli e Mariano Cowen. Pellegrino ricoprirà il ruolo di segretario generale, cosa che ha convinto Maradona a tornare sui suoi passi per la felicità dei tifosi che nelle ultime ore avevano dato sfogo a tutta la loro rabbia.

"Questo è quello che vuole la gente, non elezioni ma un club unito", ha detto Pellegrino. Così invece Morla, avvocato di Maradona: Voglio che continui a essere l'allenatore del Gimnasia y Esgrima La Plata e sto facendo tutto il possibile affinché accada". Ad oggi il Gimnasia y Esgrima La Plata è terzultimo in campionato a quota 10 punti, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e ben 9 sconfitte.