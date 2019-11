L’attaccante brasiliano ha parlato in vista della finale di Libertadores tra il suo Flamengo e il River Plate.

22/11/2019

Autore di 29 gol in 37 presenze tra campionato e Libertadores, Gabigol è diventato uno dei trascinatori indiscussi del Flamengo. A poche ore dalla finale di Copa Libertadores contro il River Plate, in programma sabato 23 novembre alle ore 21 all'Estadio Monumental di Lima, l'attaccante brasiliano ha rilasciato un'intervista ad AS in cui ha parlato di diversi argomenti, a cominciare dalla sua esperienza in Italia con l'Inter:

In Italia ho imparato tante cose che mi hanno permesso di diventare un giocatore migliore. All'Inter non ho avuto molte opportunità, ma sono sempre rimasto motivato e ho sempre cercato di dimostrare il mio valore. Devo dire che ho faticato ad allenarmi cercando di capire la filosofia degli allenatori che si sono succeduti. Mi è mancata continuità, se l’avessi avuta magari le cose sarebbero andate diversamente. Ho sempre rispettato le decisioni tecniche anche se ero consapevole che avrei potuto giocare di più

Sul futuro (secondo le ultime vodi di mercato il Flamengo lo acquisterà dall'Inter a titolo definitivo per 30 milioni di euro):