L'attaccante della Viola ha parlato a due giorni dalla partita contro l'Hellas Verona.

di Redazione Fox Sports - 22/11/2019 11:05 | aggiornato 22/11/2019 11:09

A due giorni da Hellas Verona-Brescia, match della 13esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15 al Bentegodi, ha parlato a Il Corriere dello Sport l'attaccante dei viola Franck Ribery. Out per squalifica dallo scorso 27 ottobre, il classe 1983 ha esordito proprio commentando l'episodio che gli è costato tre turni di stop:

Avrei dovuto evitare quella reazione, mi sono scusato ma non è bastato. Ho provato una tristezza infinita. L'istinto e la tensione della partita hanno prevalso sull'esperienza. Male, molto male

Sulla Fiorentina:

Sappiamo di non avere una squadra da primi posti ma dobbiamo sempre uscire dal campo felici per la vittoria e arrabbiati per la sconfitta. È il messaggio che passo ai più giovani. Firenze è un posto ideale per fare calcio, la città, il pubblico vive la squadra. Come a Marsiglia, dove sono stato due anni. C'è un attaccamento fortissimo. Rocco Commisso, Joe Barone e Daniele Pradè - persona unica - hanno tanto entusiasmo, la gente si fida di loro. E con Montella mi trovo benissimo, mi ha dato tanta responsabilità, il cambio di modulo ha portato equilibrio alla squadra

Sul suo carattere:

Non amo aprire bocca quando ho poco da dire, ma vista l’esperienza che ho accumulato ogni tanto provo a trasmettere qualcosa al gruppo. Nelle prime settimane sono stato in silenzio perché ero arrivato tardi, senza aver fatto la preparazione. Ho aspettato di recuperare una condizione buona per dare una mano alla squadra

Su Chiesa: