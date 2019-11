Durante la scorsa estate Eden Hazard ha lasciato il Chelsea dopo sei anni e si è trasferito al Real Madrid che per averlo ha sborsato più di 100 milioni di euro, facendo sottoscrivere al giocatore un quinquennale da 22 milioni a stagione. Ma il club spagnolo non è stato ovviamente l'unico che ha provato a prendere il furiclasse belga. A svelarlo è stato lo stesso classe 1991 in un'intervista concessa a L'Equipe:

So che il PSG ha provato spesso ad acquistarmi, ma non volevo tornare in Ligue 1 in un altro club che non fosse il Lille. Ho sempre detto di no al PSG, nella mia testa non ho mai avuto dubbi su questa scelta. Se dovessi tornare in Francia sarebbe solo ed esclusivamente per giocare con il Lille