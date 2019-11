Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan e attuale dirigente del Monza, è stato uno degli ultimi a parlare del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Lo ha fatto ai microfoni di RaiSport:

Sono un tifoso milanista quindi per me sarebbe romantico se tornasse. Arrichirebbe il campionato italiano in qualsiasi altra squadra così come ha fatto Cristiano Ronaldo. Sono molto legato a Zlatan anche perché in due anni che è stato da noi abbiamo vinto un campionato e una Supercoppa Italiana. Parliamo di un giocatore straordinario e un trascinatore. Così come l'operazione Cristiano Ronaldo, anche un ritorno di Ibrahimovic farebbe salire il livello del nostro calcio