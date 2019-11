Il talento russo, in scadenza nel 2021, costa 20 milioni di euro. Paratici al lavoro per regalarlo a Sarri: primo incontro con l'intermediario Giuffredi, filtra ottimismo.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 22/11/2019 09:53 | aggiornato 22/11/2019 10:01

La Juventus punta forte su Aleksey Miranchuk. L'indiscrezione, che arriva fresca fresca dalla Russia, è riportata in esclusiva sull'edizione odierna di Tuttosport: secondo il quotidiano torinese, la dirigenza bianconera si sarebbe mossa in anticipo per bloccare il talento della Lokomotiv Mosca, giocando sui tempi per mettersi dietro la numerosa concorrenza di club interessati al ragazzo. Miranchuk piace parecchio, a tal punto che giù negli scorsi giorni Fabio Paratici in prima persona avrebbe incontrato Mario Giuffredi, intermediario dell'eventuale operazione, per porre le basi di quello che si rivelerebbe essere un colpo di mercato decisamente particolare.

La Juventus è rimasta rapita dall'attaccante classe 1995 dopo averlo visionato per 180 minuti consecutivi durante il doppio impegno di Champions League, dove la squadra di Sarri ha avuto più di qualche problema nel vincere la sfida contro i Ferrovieri. Miranchuk è andato a segno sia all'andata che al ritorno, risultando una vera e propria spina nel fianco per la coppia Bonucci - de Ligt e catturando le attenzioni dello stesso allenatore, solerte a complimentarsi con lui a margine del match giocato in casa e risolto dalla doppietta di Paulo Dybala,

L'interesse per il 24enne moscovita è parecchio datato, proprio perché il suo profilo coincide in pieno con il target degli acquisti che la società bianconera vorrebbe mettere a punto da qui in poi. Servono giocatori giovani ma già pronti a dare il loro apporto nell'immediato, magari con margini di miglioramento e la capacità di ritagliarsi un ruolo importante a grandi livelli. Si può semmai parlare di accellerazione: nonostante l'agente del ragazzo abbia categoricamente smentito la chiacchierata con i rappresentati del club torinese, le voci incrociate che arrivano da Vinovo e dalla capitale russa fanno accendere più di qualche spia sui radar degli addetti ai lavori.

Aleksey Miranchuk, stella del Lokomotiv Mosca: il classe 1995, cresciuto nel vivaio dei Ferrovieri, ha un contratto fino al 2021 e stregato Sarri durante il doppio confronto in Champions League. La Juventus ci pensa: pronti 20 milioni per acquistarlo

Juventus, nome nuovo di mercato: per l'attacco piace Miranchuk

I prossimi mesi rappresentano però l'arco temporale giusto per poter sferrare l'affondo decisivo. Miranchuk ha un contratto in scadenza nel 2021 e, proprio per questo motivo, la Lokomotiv non potrà più sparare cifre altissime per liberarlo verso altri lidi. Infatti, visto che la questione rinnovo sembrerebbe ancora in alto mare, a Mosca sono consapevoli del fatto che i 70 milioni di euro chiesti durante la scorsa sessione di mercato non rimangono altro che una pia illusione. Secondo le voci estive, il talento rossoverde era cercato sia in Premier League che in Bundesliga, ma alla fine avrebbe preferito rimanere a "casa" per sfruttare l'importante vetrina della Champions League.

Miranchuk diventa così un'opportunità di quelle che Paratici non intende farsi scappare: oggi la sua valutazione si aggira sui 20 milioni di euro, una cifra abbastanza ragionevole considerando i prezzi che girano attualmente. Nella rosa bianconera potrebbe diventare una valida alternativa in attacco: il suo stile di gioco, improntato principalmente sulla rapidità e sulla capacità di non concedere punti di riferimento agli avversari, lo trasformano in un elemento disequilibrante e difficile da affrontare. In stagione ha messo insieme già 16 presenze e segnato 8 reti, con la media di un gol ogni due partite.

Yuri Semin, l'allenatore che più di tutti ha saputo valorizzarlo, su di lui ha un'opinione abbastanza chiara:

È un ragazzo pronto per il grande salto. Adesso sta bene qui da noi, ma non mi stupirebbe vederlo andare alla Juventus.

Una frase pesante e ben calibrata, che potrebbe celare dietro qualche retroscena pronto a palesarsi non appena i piani estivi della Juventus dovessero risultati un po' più chiari. Nel frattempo Miranchuk, cresciuto nella Lokomotiv e giunto all'ottava stagione in prima squadra, continua a scalare le tappe: titolare fisso della nazionale locale, sarà la stella della Russia al prossimo Europeo itinerante. Quando, una volta per tutte, avrà l'occasione per spiccare definitivamente il grande salto.