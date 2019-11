Florentino Perez presto proporrà un nuovo contratto al francese con scadenza nel 2023. Previsto anche un ritocco dell'ingaggio: allontanate così le sirene di mercato.

di Francesco Maria Bizzarri - 22/11/2019 17:03 | aggiornato 22/11/2019 17:08

Karim Benzema a vita nel Real Madrid. L’idea di Florentino Perez è chiara: vuole il rinnovo del francese. Perché è un punto fermo della squadra, perché sta attraversando uno dei migliori momenti della sua carriera e perché è un leader dello spogliatoio. Si aprono le trattative, anche per evitare alcune voci di calciomercato che vedrebbero l’ex Lione sul taccuino di PSG e alcuni club di Premier League.

Benzema la scorsa estate ha festeggiato dieci anni in blancos. Era arrivato a Madrid a luglio del 2009 per 35 milioni di euro come uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico mondiale. Con il lavoro è diventato uno dei migliori attaccanti al mondo, senza dimenticare i momenti bui: il caso Valbuena, l’allontanamento dalla Nazionale francese, prestazioni a volte opache anche a causa di infortuni.

Il Real Madrid ora vuole il rinnovo sino al 2023. L’attuale accordo scadrà nel 2021. Come riporta Marca, anche il francese è intenzionato a firmare e, molto probabilmente, a chiudere la carriera al Bernabeu. Un sogno che cullava sin da bambino.

Karim Benzema compirà 32 anni il prossimo 17 dicembre. Ha due obiettivi in testa: segnare sempre più gol per il Real Madrid e firmare a breve il rinnovo del contratto. Florentino Perez stravede per lui: lo ha difeso nei momenti di difficoltà, lo ha elogiato quando si è caricato la squadra sulle spalle da vero leader. La sua stagione fin qui è super: 15 presenze condite da 11 reti e 5 assist.

Ad inizio novembre, con la doppietta in Champions League contro il Galatasaray, è diventato pure il terzo miglior marcatore dei blancos in Europa superando una leggenda come Alfredo Di Stefano. Ora a 16 lunghezze c’è Raul. Irraggiungibile Cristiano Ronaldo a 105. Dati che comunque confermano quanto il francese sia un trascinatore vero della squadra.

Ecco perché patron Florentino vuole accelerare sul fronte rinnovo. Sarà proposto un nuovo accordo sino al 2023 (l’attuale è in scadenza nel 2021) con un aumento dell’ingaggio. I tifosi del Real lo hanno promosso leader dopo l’addio di CR7, lui sta ripagando (da anni ormai) la fiducia con prestazioni al top.

Karim è felice a Madrid, la sua seconda casa dopo 10 anni e tanti trofei vinti. Vuole chiudere la carriera in Spagna, anche perché in Francia, dopo i problemi con la Nazionale, non è ben visto. Nel 2023 avrà 35 anni, un’eta giusta anche per appendere gli scarpini al chiodo. E non è esclusa, vista la stima che nutre il presidente nei suoi confronti, la pista che lo vede un giorno dirigente del club. La firma sul rinnovo servirà anche per stoppare alcune voci di calciomercato: PSG, Arsenal e Liverpool osservano la situazione da lontano. Sono pronte a bussare alla porta qualora la firma dovesse slittare. Ma l’intenzione di Karim è quella di rimanere fedele, il nero su bianco a questo punto sembra una pura formalità.