Sempre forte l'interesse dei catalani per Lautaro Martinez ma anche per il viola Milenkovic. Nella lista della spesa però ci sono pure il sogno Mbappé e Kimmich.

di Alberto Casella - 22/11/2019 13:42 | aggiornato 22/11/2019 13:47

Due campionati vinti (su due), una Supercoppa nazionale e una Coppa di Spagna: quanti allenatori starebbero in bilico dopo aver conquistato quattro trofei in due anni? Nessuno - e non vale rispolverare l'addio di Antonio Conte alla Juventus dopo i 3 scudetti in altrettante stagioni, perché allora fu il tecnico ad andarsene a fine mercato - e del resto quello del Barcellona è davvero un caso limite.

A Ernesto Valverde, infatti, non stanno bastando i trofei nazionali vinti per allontanare le voci che lo danno sempre meno in sintonia con la dirigenza blaugrana e i suoi tifosi dal palato fine, che non si accontentano nemmeno di vedere la propria squadra in testa alla Liga. Questione di feeling, in parte, ma anche di un gioco che non è più dominante come quello dei tempi belli.

Certo gli anni passano, gli interpreti cambiano - Puyol, Xavi e Iniesta non ci sono più - o comunque invecchiano, come Messi, e non è facile azzeccarne i sostituti. Ma questo è Mes que un club e non è sufficiente intasarne la bacheca con vittorie che ormai richiamano solo pochi affezionati a festeggiare fra le Ramblas e Plaça de Catalunya. Conta il come e contano, anzi pesano, le sberle europee dell'ultimo biennio (Roma e Liverpool) oltre a un girone di Champions League che quest'anno, a due turni dal termine, non è ancora stato definitivamente risolto.

Valverde non ha mai entusiasmato dirigenza e tifosi del Barcellona

Calciomercato, Barcellona: spesa in Serie A?

Per questo, panchina a parte, Bartomeu è già al lavoro per impostare quello che dovrebbe essere il suo ultimo calciomercato estivo da presidente. Detto che i sogni sono due - Neymar, a lungo inseguito l'estate scorsa, e Mbappé - e che se il presidente riuscisse a centrarne uno si spalancherebbe la porta per un futuro ritorno, il suo staff si sta muovendo per portare al Barcellona un attaccante di livello che sia in grado di dare respiro a Luis Suarez e, più avanti, sostituirlo, oltre a un centrale di difesa da affiancare a Piqué e Lenglet.

Il gol segnato al Camp Nou ha rafforzato il desiderio del Barcellona per Lautaro Martinez

E, secondo Mundo Deportivo, vista la difficoltà a fare shopping in una Premier League che non vende mai troppo volentieri i propri gioielli (Kane, Rashford e Aubameyang fra gli altri), il club catalano avrebbe messo nel mirino la Serie A. Dell'interesse blaugrana per Lautaro Martinez si sa da tempo e il gol che El Toro ha realizzato al Camp Nou ne ha rafforzato la candidatura. L'argentino è un punto di fermo per Conte e infatti l'Inter è al lavoro per arrivare a un rinnovo che consenta anche di alzare l'attuale clausola rescissoria da 111 milioni. Difficile, insomma, che il tecnico salentino lasci partire il suo bomber, a meno che con la plusvalenza da favola - Lautaro costò 25 milioni meno di due anni fa - Marotta e Ausilio riescano a fare miracoli.

Nikola Milenkovic è nel mirino blaugrana

Per puntellare, invece, la zona centrale della difesa - tradita per motivi diversi da Umtiti, guai fisici, e Todibo, mai convincente - il Barça avrebbe messo gli occhi sul serbo Nikola Milenkovic. Alla terza stagione alla Fiorentina, il corazziere di Belgrado, alto 1,95, ha dato prova di grande affidabilità, costanza di rendimento, duttilità - può giocare anche laterale di destra - e fiuto del gol: già 3 quest'anno. Tutte doti che hanno fatto sì che il suo nome sia il primo della lista, davanti al danese del Chelsea Andreas Christensen.

Difficile che il Bayern Monaco accetti di vendere Joshua Kimmich

E, se in avanti la dirigenza blaugrana segue con interesse pure il percorso di Dani Olmo alla Dinamo Zagabria - già 6 gol e 6 assist quest'anno - c'è anche un altro settore che viene monitorato: la fascia destra, dove l'infortunio di Jordi Alba ha evidenziato che, per motivi diversi, né Sergi Roberto né Semedo sono davvero all'altezza del compito. E qui nel mirino entra la Bundesliga: l'obiettivo principale sarebbe Joshua Kimmich ma, visto che sembra piuttosto difficile che il Bayern Monaco lo lasci partire, indipendentemente dal prezzo,, potrebbe rivelarsi fondamentale la moral suasion di Abidal sul giocatore. Diversamente i catalani potrebbero fare rotta su Lipsia dove si sta mettendo in luce Lukas Klostermann, 23 anni, già 2 gol e altrettanti assist in stagione.