Le parole del tecnico dei bergamaschi in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Zapata resta fuori dai convocati.

22/11/2019

Alla vigilia del match della sua Atalanta contro la Juventus, in programma domani alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini:

Se ci stiamo avvicinando alle grandi? Sì, ma non non a chi lotta per lo Scudetto. Rispetto al Napoli o alla Juventus o all'Inter non ci siamo avvicinati. Ogni anno aumenta il divario con il resto del campionato. Domani miglior attacco contro miglior difesa? Questo non conta. Sono i numeri che contano. Chi vince il campionato di solito ha la miglior difesa e uno dei migliori attacchi. Noi abbiamo alzato il livello, ma anche la Juventus si è rinforzata. Forse è ancora più forte dello scorso anno, ha messo nuovi giocatori a centrocampo

Il punto sugli infortunati:

La conta è fatta, dalle nazionali sono tornati tutti bene. Abbiamo fatto un buon lavoro con chi è rimasto, ma le nazionali sono un peso per tutti. Non è una situazione che ci piace, però quando si riparte c'è sempre un po' di incertezza. Le certezze sono che Ilicic e Malinovskyi sono fuori, per Muriel e Zapata (lasciato poco dopo fuori dalla lista dei convocati, ndr) vediamo oggi. Muriel non mi sembra in buonissime condizioni ma deve recuperare, non ha giocato molto. Zapata ha lavorato bene ma ha ancora qualche paura. Deve essere molto convinto, non deve avere troppi pensieri. Meglio un asino sano che un cavallo zoppo. L'asino però non è Muriel



Sull'assenza di Ronaldo:

Magari ce lo prestano a noi (ride, ndr). Ma non hanno solo Ronaldo, cadono sempre bene. Per la Juventus parlano i numeri e i risultati, per noi è paragonabile alla sfida con il Manchester City, troveremo le stesse difficoltà. Vogliamo fare bella figura, abbiamo perso qualche giocatore e qualche punto. Vedo troppa fiducia, dobbiamo stare attenti. La Juventus è una squadra forte. Dobbiamo essere pronti, è un'altra partita e giochiamo contro una squadra forte

Sulla differenze tra la Juve di Sarri e quella di Allegri: