Dai main roster Seth Rollins mette ko Tommaso Ciampa, Becky Lynch apre lo show e Ricochet affronta Matt Riddle. E poi c'è il Ladder Match per ottenere un vantaggio sabato.

di Marco Ercole - 21/11/2019 08:40 | aggiornato 21/11/2019 10:54

Siamo di fronte a una settimana storica per NXT, che per la prima volta parteciperà attivamente al PPV della WWE, Survivor Series 2019 (nella notte tra domenica e lunedì, diretta scritta su FOXSports.it), ma allo stesso tempo dovrà anche prepararsi per l'appuntamento di sabato notte, gli attesissimi War Games.

In riferimento a quest'ultimo, proprio in questa puntata ci sarà un ladder match maschile tra Dominik Dijakovic e Adam Cole che determinerà quale team avrà un vantaggio.

Ma gli occhi saranno puntati ovviamente sulle annunciate invasioni di Raw e SmackDown, dal momento che proprio Triple H ha indetto lunedì scorso a Raw una Open Challenge per qualunque atleta dei due main roster volesse presentarsi alla Full Sail University.

WWE NXT 20 novembre 2019: verso War Games e Survivor Series

Insomma, di motivi per seguire la puntata odierna di NXT non mancano davvero, per questo ve la racconteremo con WWE News e Highlights qui su FOXSports.it, tenendovi così aggiornati su tutti gli sviluppi in vista di Survivor Series.

Becky Lynch apre lo show e torna a NXT

The Man accetta l'invito di Triple H a NXT, ma la Raw Women’s Champion viene presto faccia a faccia con The Nightmare.

Becky Lynch vs Rhea Ripley

Rhea Ripley affronta la Raw Women’s Champion Becky Lynch fino a quando la sua prossima avversaria di Survivor Series, la NXT Women’s Champion Shayna Baszler, appare sul ring.

Matt Riddle vs Ricochet

Ricochet attacca colui che da programma avrebbe dovuto affrontare Matt Riddle, Kona Reeves, per prendere il suo posto nel match con The Original Bro, che vede coinvolti anche Shinsuke Nakamura, Cesaro, Roderick Strong e Finn Bálor.

The Revival vs The Undisputed ERA

Dopo le parole infuocate sui social media, gli ex due volte NXT Tag Team Champions The Revival tornano per affrontare i campioni attuali del The Undisputed ERA.

Keith Lee vs Dakota Kay

Dopo il match tra Dakota Kai e Kay Lee Ray, le donne di Raw e SmackDown arrivano nel brand nero e oro per un aperitivo del match di Survivor Series.

The Viking Raiders vs The Forgotten Sons

Gli attuali Raw Tag Team Champions ed ex NXT Tag Team Champions, Erik e Ivar, sembrano voler mandare un messaggio a SmackDown e NXT in questa battaglia contro Steve Cutler e Wesley Blake.

Dominik Dijakovic vs Adam Cole

Men’s WarGames Advantage Ladder Match

Il membro del Team Ciampa, Dominik Dijakovic affronta l'NXT Champion Adam Cole della The Undisputed ERA in un Ladder Match per determinare quale squadra avrà un vantaggio nel Men’s WarGames Match in programma questo sabato a NXT TakeOver.

NXT, SmackDown e Raw danno vita a una spettacolare mischia selvaggia

I brand rosso e blu si presentano a NXT in una durissima mischia a pochi giorni dalla battaglia per la supremazia a Survivor Series.