La società, in attesa di comprendere l’accadimento dei fatti del post partita di domenica 17 novembre, comunica - recita la nota ufficiale della Reggiana - la sospensione in via cautelativa dall’attività sportiva del tesserato Matteo Voltolini per una settimana

I protagonisti, loro malgrado, di questa vicenda, hanno già dato mandato ai loro avvocati di sporgere denuncia contro ignoti. La Reggiana avrebbe deciso di sospendere l'estremo difensore per lasciarlo tranquillo in attesa di fare chiarezza su quanto accaduto.

Non sono giorno facili per Matteo Voltolini, portiere della Reggiana che è stata appena sospeso dal club dopo la diffusione di un video diventato virale su WhatsApp. Nel filmato, riporta Il Corriere dello Sport, il classe 1996 viene ripreso a sua insaputa mentre sta consumando un rapporto sessuale con una ragazza nel bagno di una discoteca.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK