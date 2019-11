A poche ore dalla conferenza stampa di presentazione di José Mourinho come nuovo allenatore del Tottenham (l'esordio in panchina sabato alle 13.30 sul campo del West Ham), in programma alle ore 15, vengono svelate le cifre che percepirà lo Special One fino al 2023.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK